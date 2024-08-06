Крупный отряд ВСУ на 11 танках напал на Курскую область. Что там происходит после целого дня боев?

МО России сообщило о поражении ВСУ в ходе атаки на Курскую область

Военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ), попытавшиеся во вторник прорвать границу с Россией в районе Курской области, отступили на свою территорию. В Минобороны России утверждают, что украинская сторона понесла значительные потери.

Там добавили, что Вооруженные силы России нанесли по украинским силам удары артиллерией, армейской авиацией и беспилотниками.

Часть боевиков попыталась закрепиться непосредственно на примыкающей к госгранице территории, где была блокирована подразделениями Российской армии Минобороны России

По отошедшим солдатам ВСУ продолжают наносить удары уже на территории Украины.

Границу РФ пытались прорвать 300 бойцов ВСУ

По данным российского оборонного ведомства, с 8 утра по московскому времени военнослужащие ВСУ из 22-й механизированной бригады в составе 300 человек пытались прорвать российскую границу в районе населенных пунктов Николаево-Дарьино и Олешня Курской области. У них было 11 танков и порядка 20 боевых бронированных машин. Известно, что среди атаковавших границу были также члены «Русского добровольческого корпуса» (РДК, запрещенная в России террористическая организация) и бойцы территориальной обороны Украины.

По состоянию на 17:00 ВС РФ было уничтожено 16 единиц бронетехники ВСУ, в том числе: шесть танков, две боевые машины пехоты, четыре бронетранспортера, три боевые бронированные машины «Козак» и инженерная машина разграждения.

Текущую ситуацию командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов назвал не критической. Он указал, что российские войска дают «жесткий отпор», а ВСУ сегодня использовали последние резервы, из-за чего финишная прямая завершения спецоперации, по его мнению, уже близка. «Дальше нас уже вряд ли кто остановит», — сказал Алаудинов.

Среди мирных жителей есть жертвы и пострадавшие, проведена эвакуация

В результате нападения пострадали 18 местных жителей, есть жертвы. Около 90 процентов жителей четырех населенных пунктов, подвергшихся атаке, выехали из своих домов. Медицинские службы региона переведены на усиленный режим работы.

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту случившегося. Следователям предстоит установить все обстоятельства произошедшего и причастных к попытке прорвать границу. Ход расследования поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства.