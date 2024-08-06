Восстановлена хронология массированной атаки ВСУ на Курскую область. Как началась и чем закончилась попытка прорыва?

Mash: минимум 20 бойцов ВС Украины уничтожены при прорыве в Курскую область

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали во вторник Курскую область танками и артиллерией. Диверсанты начали попытку прорыва ночью с понедельника, 5 августа, на вторник, 6 августа.

Исполняющий обязанности губернатора Курской области Алексей Смирнов в 3:15 часов по московскому времени сообщил о трех сбитых украинских БПЛА самолетного типа. К 7 утра он уточнил, что ночью над регионом было перехвачено 26 беспилотников. Их уничтожили средства противовоздушной обороны (ПВО).

Последствия атаки ВСУ на Суджанский район области сняли на видео. В ролике запечатлены повреждения жилых кварталов города, а именно домов и дорог. При обстреле пять человек получили ранения и были доставлены в больницу, среди них трое детей. Затем к медикам обратились еще двое взрослых жителей Суджи и один ребенок. Всего в Курской области пострадали 13 человек, одна женщина не выжила.

ДРГ пыталась прорвать границу с винтовками, гранатами и взрывчаткой

После обстрела украинская диверсионная группа (ДРГ) пыталась прорваться на территорию приграничного региона при поддержке тяжелой техники. Отмечается, что на машинах украинских бойцов заметили новый знак отличия — треугольник.

В составе ДРГ было около 100 боевиков, вооруженных винтовками М4 с комплектом гранат и взрывчаткой. По некоторым данным, в ней оказались члены «Русского добровольческого корпуса» (РДК, запрещенная в России террористическая организация), военнослужащие 22-й отдельной механизированной бригады ВСУ и бойцы территориальной обороны.

Кроме того, есть предположения, что за атакой мог стоять руководитель украинского главного разведывательного управления Кирилл Буданов. На Украине эту информацию не комментировали.

Смирнов сообщил, что бойцы Пограничной службы ФСБ России и Вооруженных сил России не допустили прорыва границы.

Раскрыты потери ВСУ при попытке прорыва

По предварительной информации, после неудавшегося штурма ДРГ разбилась на малые группы и рассредоточилась в посадках Шосткинского района Сумской области. Российские войска наносят по ним удары из артиллерии и авиации.

По информации, появившейся в распоряжении СМИ около 12 часов дня, минимум 20 бойцов ВСУ уничтожены и еще около 50 ранены.

Ранее председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин сообщил, что отпор РФ в Курской области — это урок для украинских «деятелей», чтобы в следующий раз они думали, прежде чем устраивать террористические провокации. «Увы, это не первый и, к сожалению, не последний случай, когда украинские военные пытаются прорваться через нашу границу с единственной целью — заявить о себе как о дееспособной силе. Поэтому то, что в этот раз наши военные дали жесткий и конкретный отпор этой группе авантюристов и террористов, — это очень позитивно», — сказал он.