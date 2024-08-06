В России отреагировали на попытку бойцов ВСУ прорваться в Курскую область

Сенатор Карасин: отпор РФ в Курской области — это урок для украинских «деятелей»

Отпор Вооруженных сил (ВС) России в Курской области — это урок для украинских «деятелей», чтобы в следующий раз они думали, прежде чем устраивать террористические провокации, заявил председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин. Так в беседе с «Лентой.ру» сенатор отреагировал на попытку бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) прорваться через российскую границу.

«Увы, это не первый и, к сожалению, не последний случай, когда украинские военные пытаются прорваться через нашу границу с единственной целью — заявить о себе как о дееспособной силе. Поэтому то, что в этот раз наши военные дали жесткий и конкретный отпор этой группе авантюристов и террористов, это очень позитивно. Это урок для других украинских "деятелей" думать, прежде чем они устраивают подобного рода террористические провокации», — прокомментировал Карасин.

Это укрепляет веру в то, что Вооруженные силы Российской Федерации эффективно охраняют территорию нашей Родины от проникновения таких формирований. Будем надеяться, что это повлияет на умы и подходы руководства Украины. Других методов, к сожалению, уже не осталось Григорий Карасин председатель комитета Совета Федерации по международным делам

Ранее украинская диверсионная группа (ДРГ) попыталась прорваться на территорию Курской области. Эту информацию подтвердил глава приграничного с Украиной региона Алексей Смирнов. При этом он опроверг распространившиеся в сети сообщения о том, что украинские военные якобы пересекли границу региона на несколько сотен метров и там ведутся бои.