Украинская диверсионная группа (ДРГ) попыталась прорваться на территорию Курской области во вторник, 6 августа. Эту информацию подтвердил врио губернатора приграничного с Украиной региона Алексей Смирнов.
При этом он опроверг распространившиеся в сети сообщения о том, что украинские военные якобы пересекли границу региона на несколько сотен метров и там ведутся бои.
Из Суджанского и Кореневского районов поступает информация о попытках прорыва ВСУ на территорию Курской области. Бойцы Пограничной службы ФСБ России и Вооруженных сил России не допустили прорыва границы
При этом, по данным Telegram-канала Mash, столкновение на границе продолжается. Отмечается, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) могли потерять минимум 20 военных, еще около 50 получили ранения.
Организовать попытку прорыва мог глава ГУР Украины
В пытавшуюся пересечь границу ДРГ входили почти 100 человек: это бойцы «Русского добровольческого корпуса» (РДК, запрещенная в России террористическая организация), 22-й ОМБ ВСУ и теробороны.
Их заметили на границе около девяти часов утра. Они были вооружены винтовками М4 с комплектом гранат и взрывчатки. Уточняется, что Российская армия отбросила противника. По предварительным данным, в настоящее время ДРГ разбилась на малые группы и рассредоточилась в посадках Шосткинского района Сумской области
Предполагается также, что организовывал попытку штурма границы глава Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) для отвлечения внимания от провалов на фронте.
Перед попыткой прорыва ВСУ ударили по городу Суджа в Курской области
Утром во вторник сообщалось о массовом обстреле жилого сектора города Суджи в Курской области. Последствия атаки перед попыткой прорыва ДРГ сняли на видео.
На нем заметно, что ряд домов серьезно повреждены, на дороге видны обломки зданий и куски вырванного ударами снарядов асфальта. В результате обстрела ранения получили по меньшей мере пять человек, в том числе трое детей. Как рассказал глава региона, их доставили в Суджанскую районную больницу.
По предварительной информации, ВСУ били по городу артиллерией и поддерживали огонь, работая из танков и запуская дроны-камикадзе.