Почти 100 бойцов ВСУ пытались прорваться в Курскую область. Что известно о боях на границе?

Смирнов: в Курской области не допустили прорыва ВСУ на границе с Украиной

Украинская диверсионная группа (ДРГ) попыталась прорваться на территорию Курской области во вторник, 6 августа. Эту информацию подтвердил врио губернатора приграничного с Украиной региона Алексей Смирнов.

При этом он опроверг распространившиеся в сети сообщения о том, что украинские военные якобы пересекли границу региона на несколько сотен метров и там ведутся бои.

Из Суджанского и Кореневского районов поступает информация о попытках прорыва ВСУ на территорию Курской области. Бойцы Пограничной службы ФСБ России и Вооруженных сил России не допустили прорыва границы Алексей Смирнов врио губернатора Курской области

При этом, по данным Telegram-канала Mash, столкновение на границе продолжается. Отмечается, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) могли потерять минимум 20 военных, еще около 50 получили ранения.

Организовать попытку прорыва мог глава ГУР Украины

В пытавшуюся пересечь границу ДРГ входили почти 100 человек: это бойцы «Русского добровольческого корпуса» (РДК, запрещенная в России террористическая организация), 22-й ОМБ ВСУ и теробороны.

Их заметили на границе около девяти часов утра. Они были вооружены винтовками М4 с комплектом гранат и взрывчатки. Уточняется, что Российская армия отбросила противника. По предварительным данным, в настоящее время ДРГ разбилась на малые группы и рассредоточилась в посадках Шосткинского района Сумской области

Фото: Alina Smutko / Reuters

Предполагается также, что организовывал попытку штурма границы глава Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) для отвлечения внимания от провалов на фронте.

Перед попыткой прорыва ВСУ ударили по городу Суджа в Курской области

Утром во вторник сообщалось о массовом обстреле жилого сектора города Суджи в Курской области. Последствия атаки перед попыткой прорыва ДРГ сняли на видео.

На нем заметно, что ряд домов серьезно повреждены, на дороге видны обломки зданий и куски вырванного ударами снарядов асфальта. В результате обстрела ранения получили по меньшей мере пять человек, в том числе трое детей. Как рассказал глава региона, их доставили в Суджанскую районную больницу.

По предварительной информации, ВСУ били по городу артиллерией и поддерживали огонь, работая из танков и запуская дроны-камикадзе.