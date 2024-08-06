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10:34, 6 августа 2024Россия

Появилось видео из обстрелянной перед попыткой прорыва ДРГ ВСУ Суджи Курской области

Последствия атаки ВСУ на Суджанский район Курской области сняли на видео

Последствия атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Суджанский район Курской области перед попыткой прорыва диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) сняли на видео. Кадры из обстрелянного города Суджа появились в распоряжении Telegram-канала Mash.

В выложенном видео можно заметить последствия обстрела жилых кварталов города — ряд домов получили серьезные повреждения, на дороге видны обломки зданий и куски вырванного ударами снарядов асфальта. В результате обстрела ранения получили по меньшей мере пять человек.

После обстрела на территорию района попыталась зайти ДРГ, однако, как сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов, российские пограничники не допустили прорыва ВСУ.

Известно, что численность ДРГ составляла около 100 человек. Они были вооружены американскими винтовками М4, гранатами и взрывчаткой C4.

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      Марк Леонов
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