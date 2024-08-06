Появились подробности о попытке захода украинской ДРГ в Курскую область

Mash: украинская ДРГ из около 100 человек пыталась зайти в Курскую область

В составе украинской диверсионной группы (ДРГ), которая пыталась зайти на территорию Курской области, было около 100 человек. Подробности о попытке прорыва диверсантов сообщает Mash в Telegram-канале.

По его данным, ДРГ пыталась зайти в Суджанский район региона. Диверсантов заметили на границе около девяти часов утра. Они были вооружены винтовками М4 с комплектом гранат и взрывчатки. Противника отбросили, Вооруженные силы Украины (ВСУ), предварительно, понесли потери.

Диверсанты, как сообщал врио губернатора Курской области Алексей Смирнов, пытались прорваться на территорию приграничного региона 6 августа. Противник был отброшен, ему не удалось пересечь границы региона на несколько сотен метров, заверял глава приграничного региона. Он также призвал жителей сообщать о подозрительных гражданах, оставленных предметах и беспилотных летательных аппаратах в спецслужбы.

До попытки прорыва утром во вторник, 6 августа, ВСУ ударили по городу Суджа в Курской области. Пострадали пять человек, трое из которых — дети. Среди раненых есть двухлетний ребенок — у него ссадины на лице и ногах. В тот же день Курскую область пытались атаковать беспилотники. Сначала Минобороны сообщало о перехвате силами противовоздушной обороны (ПВО) 11 беспилотников. Затем еще 13 летательных аппаратов сбили в период с 7.00 до 8.30.