Минобороны раскрыло подробности о ночных атаках ВСУ

Минобороны РФ: силы ПВО сбили 12 дронов ВСУ над Курской и Белгородской областями

В ночь на вторник, 6 августа, Украина пыталась ударить по двум регионам России. Подробности об этом приводит Минобороны России в Telegram-канале.

По информации военного ведомства, беспилотные летательные аппараты удалось поразить средствами противовоздушной обороны (ПВО). Всего 11 беспилотников уничтожили над Курской областью, еще один — над Белгородской.

В Минобороны назвали действия Украины попыткой совершить террористическую атаку по объектам на территории России. Там не привели других подробностей попыток атак противника.

Ночью 6 июля губернаторы нескольких российских регионов сообщали об опасности атак ВСУ. Так, об этом предупреждали в Курской, Воронежской и Белгородской областях, Утром также сообщалось о тревоге в Ахтубинском районе Астраханской области.

По данным губернатора Курской области, ночью над регионом перехватили 26 беспилотников. Из-за атаки на город Суджа там пострадали пять человек, в том числе трое детей.