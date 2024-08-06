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07:00, 6 августа 2024Россия

Украина выпустила по региону России 26 беспилотников

Врио курского губернатора Смирнов: силы ПВО сбили 26 беспилотников ВСУ

Фото: Stringer / Reuters

В небе над Курской областью сбили 26 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил врио губернатора российского региона Алексей Смирнов в Telegram-канале.

По его данным, все летательные аппараты удалось перехватить средствам противовоздушной обороны (ПВО). Губернатор обратился к жителям с просьбой не приближаться и не трогать обломки дронов.

«Приближаться к обломкам БПЛА и трогать их нельзя, они могут нанести вред. Сообщить о находке нужно по телефону 112», — написал Смирнов.

В Курской области при обстреле ВСУ города Суджа в ночь на вторник, 6 августа, пострадали пять человек — их госпитализировали. В результате удара оказались сильно разрушены несколько жилых домов.

ЖЗЛ
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      Анастасия Шейкина
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