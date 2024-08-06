Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
06:57, 6 августа 2024Россия

Пять человек пострадали при обстреле ВСУ российского региона

Врио курского губернатора Смирнов: пять человек постадали при обстреле Суджи

Фото: Svetlana Vozmilova / Globallookpress

При обстреле Вооруженными силами Украины (ВСУ) города Суджа в Курской области пять человек получили ранения. Об этом сообщил врио губернатора российского региона Алексей Смирнов в Telegram-канале.

«Ранены пять человек, в том числе трое детей. Они доставлены в Суджанскую районную больницу, где им оказывается медицинская помощь. Сильно повреждены несколько жилых домов», — написал Смирнов.

Губернатор сообщил что специалисты проведут подомовой обход, когда позволит оперативная обстаовка. Глава приграничного региона также опубликовал кадры, на которых виден масштаб разрушений в Судже после удара ВСУ — частично разрушены несколько домов, вокруг разбросаны обломки.

Ночью над Курской областью было перехвачено 26 беспилотников. Летательные аппараты сбили средства протиовоздушной обороны (ПВО). О других пострадавших не сообщается.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Анастасия Шейкина
      Обсудить
      Последние новости

      Мэр Хиросимы процитировал Горбачева в годовщину бомбардировки. Почему он похвалил первого президента СССР?

      Минобороны раскрыло подробности о ночных атаках ВСУ

      Российские бойцы подбили французские танки под Купянском

      В российском регионе произошел прорыв дамбы

      В Приморье задержали пытавшегося изнасиловать девушку мигранта

      В Венесуэле началось уголовное расследование против лидеров оппозиции

      Украина выпустила по региону России 26 беспилотников

      Плюс-сайз-звезда «Эйфории» показала откровенное декольте на фото

      В США раскрыли состояние ядерного арсенала страны

      Пять человек пострадали при обстреле ВСУ российского региона

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше