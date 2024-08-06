Пять человек пострадали при обстреле ВСУ российского региона

Врио курского губернатора Смирнов: пять человек постадали при обстреле Суджи

При обстреле Вооруженными силами Украины (ВСУ) города Суджа в Курской области пять человек получили ранения. Об этом сообщил врио губернатора российского региона Алексей Смирнов в Telegram-канале.

«Ранены пять человек, в том числе трое детей. Они доставлены в Суджанскую районную больницу, где им оказывается медицинская помощь. Сильно повреждены несколько жилых домов», — написал Смирнов.

Губернатор сообщил что специалисты проведут подомовой обход, когда позволит оперативная обстаовка. Глава приграничного региона также опубликовал кадры, на которых виден масштаб разрушений в Судже после удара ВСУ — частично разрушены несколько домов, вокруг разбросаны обломки.

Ночью над Курской областью было перехвачено 26 беспилотников. Летательные аппараты сбили средства протиовоздушной обороны (ПВО). О других пострадавших не сообщается.