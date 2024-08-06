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09:11, 6 августа 2024Россия

Минобороны заявило об уничтожении 22 дронов над Россией за полтора часа

МО РФ: за полтора часа сбиты 22 дрона ВСУ над Курской и Белгородской областями

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

За полтора часа Украина выпустила 22 беспилотника по двум регионам России. Об этом сообщило Минобороны России в Telegram-канале.

Дроны ВСУ сбили в промежуток с 7.00 до 8.30 по московскому времени. Средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили 13 дронов самолетного типа над Курской областью, еще девять — над Белгородской областью. В оборонном ведомстве назвали действия Украины попыткой совершить террористическую атаку по объектам на территории России.

Ночью 6 июля губернаторы нескольких российских регионов сообщали об опасности атак ВСУ. Так, об этом предупреждали в Курской, Воронежской и Белгородской областях. Утром также сообщалось о тревоге в Ахтубинском районе Астраханской области.

ЖЗЛ
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      Анастасия Шейкина
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