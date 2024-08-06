В России двухлетний ребенок пострадал при попадании обломков снярада в жилой дом

При ударе ВСУ по городу Суджа в Курской области пострадала двухлетняя девочка

При атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ) на город Суджа в Курской области пострадала двухлетняя девочка. Об этом сообщает Baza в Telegram-канале.

По ее данным, ребенок получил ссадины на лице и ногах. Помимо девочки, пострадали ее 12-летний брат и еще один 8-летний ребенок. Детей госпитализировали, их жизни ничего не угрожает. Ранения также получила 37-летняя мать девочки.

Как ранее сообщал врио губернатора Курской области Алексей Смирнов, пять человек получили ранения из-за атаки ВСУ на город Суджа. В результате оказались сильно повреждены несколько жилых домов.

Всего над регионом ночью перехватили 26 беспилотников. Их сбили средства противовоздушной обороны.