Российский губернатор сообщил о попытках прорыва ВСУ на приграничную территорию

Глава Курской области опроверг информацию о прорыве ВСУ на территорию России

Глава Курской области Алексей Смирнов опроверг информацию о прорыве Вооруженных сил Украины (ВСУ) на территорию России. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Ранее в сети появилась информация о том, что якобы украинские военные пересекли границы региона на несколько сотен метров и там ведутся бои. Российский губернатор отверг эту информацию.

«Из Суджанского и Кореневского районов поступает информация о попытках прорыва ВСУ на территорию Курской области. Бойцы Пограничной службы ФСБ России и Вооруженных сил России не допустили прорыва границы», — отметил Смирнов, добавив, что в ближайшие часы может быть много информационных вбросов. Он призвал жителей «не поддаваться на действия провокаторов».

Смирнов также призвал население сообщать о подозрительных гражданах, оставленных предметах и беспилотных летательных аппаратах в спецслужбы.

Утром во вторник, 6 августа, Министерство обороны России сообщало, что за полтора часа Украина выпустила 22 беспилотника по двум регионам России — Курской и Белгородской областям.