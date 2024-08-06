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10:20, 6 августа 2024Россия

Российский губернатор сообщил о попытках прорыва ВСУ на приграничную территорию

Глава Курской области опроверг информацию о прорыве ВСУ на территорию России

Фото: Петр Ковалев / ТАСС

Глава Курской области Алексей Смирнов опроверг информацию о прорыве Вооруженных сил Украины (ВСУ) на территорию России. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Ранее в сети появилась информация о том, что якобы украинские военные пересекли границы региона на несколько сотен метров и там ведутся бои. Российский губернатор отверг эту информацию.

«Из Суджанского и Кореневского районов поступает информация о попытках прорыва ВСУ на территорию Курской области. Бойцы Пограничной службы ФСБ России и Вооруженных сил России не допустили прорыва границы», — отметил Смирнов, добавив, что в ближайшие часы может быть много информационных вбросов. Он призвал жителей «не поддаваться на действия провокаторов».

Смирнов также призвал население сообщать о подозрительных гражданах, оставленных предметах и беспилотных летательных аппаратах в спецслужбы.

Утром во вторник, 6 августа, Министерство обороны России сообщало, что за полтора часа Украина выпустила 22 беспилотника по двум регионам России — Курской и Белгородской областям.

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      Елена Торубарова
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