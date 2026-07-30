Стала известна сумма аренды виллы Сафонова в Париже

Вратарь ПСЖ Сафонов снял виллу в Париже за 1 миллион рублей в месяц

Российский вратарь французского ПСЖ Матвей Сафонов снял виллу в одном из западных пригородов Парижа. Об этом стало известно Telegram-каналу «Mash на спорте».

Стоимость аренды — 1 миллион рублей в месяц. Площадь дома составляет 300 квадратных метров, высота потолков достигает 6 метров. Вилла расположена примерно в 12 минутах езды на автомобиле от тренировочной базы «Пари Сен-Жермен».

Участок находится в тупиковой части квартала, что обеспечивает приватность: со стороны улицы расположены дома, закрывающие территорию от внешнего обзора. В доме есть электронное пианино, галерея, боксерская груша и велотренажеры.

Ранее Сафонов обратился в Конституционный суд с жалобой на норму Семейного кодекса, устанавливающую алименты в долевом соотношении к доходу. По его мнению, суд должен иметь возможность назначать фиксированную сумму, если она лучше отражает реальные потребности ребенка.

Сафонов выступает за ПСЖ с 2024 года. Вместе с парижским клубом он дважды выиграл Лигу чемпионов, дважды стал чемпионом Франции, а также выиграл Межконтинентальный кубок.