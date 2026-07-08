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18:42, 8 июля 2026Спорт

Сафонов пожаловался на бывшую жену в Конституционный суд

Вратарь сборной России Сафонов обратился в Конституционный суд с жалобой на алименты
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Phil Noble / Reuters

Вратарь «Пари Сен-Жермен» и сборной России Матвей Сафонов обратился в Конституционный суд с жалобой на норму Семейного кодекса, устанавливающую алименты в долевом соотношении к доходу. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Оспаривается пункт 1 статьи 81, по которому при отсутствии соглашения алименты на одного ребенка взыскиваются в размере одной четвертой дохода. Адвокат Сафонова Андрей Крючков сообщил, что защита просит принять производство по делу из‑за предполагаемой неконституционности оспариваемой нормы. По его словам, представитель Верховного суда ранее указывал на проблему «неравноценности взыскания алиментов».

В феврале стало известно, что Сафонов будет участвовать более чем в 15 судебных процессах в разных городах России. Отмечалось, что футболист выступает ответчиком и третьей стороной в исках, поданных преимущественно его бывшей супругой Анастасией Казачек.

В июне прошлого года Сафонов выплатил всю задолженность по алиментам перед бывшей женой. Футболист перевел 66 046 160 рублей и 22 копейки на специальный счет их общей дочери.

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