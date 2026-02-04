Сафонов примет участие более чем в 15 судебных процессах

Футболист Матвей Сафонов примет участие более чем в 15 судебных процессах

Российский вратарь французского клуба «Пари Сен-Жермен» Матвей Сафонов будет участвовать более чем в 15 судебных процессах в разных городах России. Об этом «Известиям» сообщил его адвокат Андрей Крючков.

Футболист выступает ответчиком и третьей стороной в исках, поданных преимущественно его бывшей супругой Анастасией Казачек. По словам Крючкова, иски касаются Москвы, Краснодара и других регионов. Отмечается, что защита уже участвует в разбирательствах.

12 января сообщалось, что Сафонов написал на бывшую жену заявление в полицию. Он обвинил ее в мошенничестве в связи с попытками повторно взыскать с него судебные расходы по договору.

В июне прошлого года Сафонов выплатил всю задолженность по алиментам перед бывшей женой. Футболист перевел 66 046 160 рублей и 22 копейки на специальный счет их общей дочери.