Спорт
00:28, 4 февраля 2026Спорт

Сафонов примет участие более чем в 15 судебных процессах

Футболист Матвей Сафонов примет участие более чем в 15 судебных процессах
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Franco Arland / Getty Images

Российский вратарь французского клуба «Пари Сен-Жермен» Матвей Сафонов будет участвовать более чем в 15 судебных процессах в разных городах России. Об этом «Известиям» сообщил его адвокат Андрей Крючков.

Футболист выступает ответчиком и третьей стороной в исках, поданных преимущественно его бывшей супругой Анастасией Казачек. По словам Крючкова, иски касаются Москвы, Краснодара и других регионов. Отмечается, что защита уже участвует в разбирательствах.

12 января сообщалось, что Сафонов написал на бывшую жену заявление в полицию. Он обвинил ее в мошенничестве в связи с попытками повторно взыскать с него судебные расходы по договору.

В июне прошлого года Сафонов выплатил всю задолженность по алиментам перед бывшей женой. Футболист перевел 66 046 160 рублей и 22 копейки на специальный счет их общей дочери.

