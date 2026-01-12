Сафонов написал заявление на бывшую жену в полицию

Футболист ПСЖ Сафонов написал заявление на бывшую жену Анастасию в полицию

Вратарь парижского ПСЖ и сборной России по футболу Матвей Сафонов обратился в московскую полицию с заявлением о мошенничестве против своей бывшей жены Анастасии Казачек. Об этом РИА Новости сообщил адвокат спортсмена Андрей Крючков.

Обвинения связаны с попытками повторно взыскать с футболиста судебные расходы по договору. Крючков сообщил, что заявление подано перед Новым годом по месту совершения предполагаемых преступлений — в Арбитражном и Никулинском судах Москвы, а также в Краснодаре. По словам адвоката, Казачек нанимала специалистов для судебных процессов, но заявила о расходах, которых не понесла, и пыталась получить компенсацию дважды за одни и те же услуги.

В июне стало известно, что Сафонов выплатил всю задолженность по алиментам перед бывшей женой. Отмечалось, что футболист перевел 66 046 160 рублей и 22 копейки на специальный счет дочери.

До этого Сафонов оказался должен бывшей жене и дочери 60 миллионов рублей. Приставы списали часть долга в пользу Казачек, однако футболист оставался должен более 59 миллионов рублей.