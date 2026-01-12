Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Спорт
ВсеСтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортОлимпиадаЗОЖ и фитнес
18:20, 12 января 2026Спорт

Сафонов написал заявление на бывшую жену в полицию

Футболист ПСЖ Сафонов написал заявление на бывшую жену Анастасию в полицию
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Вратарь парижского ПСЖ и сборной России по футболу Матвей Сафонов обратился в московскую полицию с заявлением о мошенничестве против своей бывшей жены Анастасии Казачек. Об этом РИА Новости сообщил адвокат спортсмена Андрей Крючков.

Обвинения связаны с попытками повторно взыскать с футболиста судебные расходы по договору. Крючков сообщил, что заявление подано перед Новым годом по месту совершения предполагаемых преступлений — в Арбитражном и Никулинском судах Москвы, а также в Краснодаре. По словам адвоката, Казачек нанимала специалистов для судебных процессов, но заявила о расходах, которых не понесла, и пыталась получить компенсацию дважды за одни и те же услуги.

В июне стало известно, что Сафонов выплатил всю задолженность по алиментам перед бывшей женой. Отмечалось, что футболист перевел 66 046 160 рублей и 22 копейки на специальный счет дочери.

До этого Сафонов оказался должен бывшей жене и дочери 60 миллионов рублей. Приставы списали часть долга в пользу Казачек, однако футболист оставался должен более 59 миллионов рублей.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Блэкаут накрыл крупный российский город после удара ВСУ. Без света остались полмиллиона человек. Что об этом известно?

    Раскрыты корни теории заговора о космической катастрофе СССР

    В Лондоне хотят похитить Путина. Что об этом говорят в Москве

    Стало известно о загадочной смерти сотрудника посольства России на Кипре

    Россиянина наказали из-за понравившихся ему чулков со свастикой

    Врач подсказал простые способы справиться с простудой

    Нападением бешеной рыси на российскую школьницу занялись следователи

    Ушедший из России автогигант заявил о падении продаж

    Женщина подавилась стейком и попала в больницу со сломанными ребрами и сотрясением мозга

    Названа ключевая особенность российских «Черных дыр»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok