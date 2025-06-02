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19:40, 2 июня 2025Спорт

Футболист Сафонов заплатил бывшей жене 66 миллионов рублей

Футболист ПСЖ Сафонов выплатил 66 миллионов рублей задолженности по алиментам
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)
Матвей Сафонов

Матвей Сафонов. Фото: Stephane Mahe / Reuters

Российский вратарь парижского ПСЖ Матвей Сафонов выплатил всю задолженность по алиментам перед бывшей женой Анастасией Казачек. Об этом стало известно Sport Baza.

По информации источника, футболист перевел 66 046 160 рублей и 22 копейки на специальный счет дочери. Несмотря на выплату всех долгов, обеспечительные меры с футболиста до сих пор не сняты, и пока он не может приехать в Россию.

Ранее Казачек рассказала, что согласно решению суда, футболист должен платить 1/4 от своей зарплаты. При этом сторона Сафонова планировала обжаловать решение в Верховном суде России.

7 июня стало известно, что Сафонов оказался должен бывшей жене и дочери 60 миллионов рублей. Приставы списали часть долга в пользу Казачек, однако футболист по-прежнему должен более 59 миллионов рублей.

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