Бывшая жена Сафонова отсудила у футболиста часть зарплаты

Анастасия Казачек, бывшая жена вратаря французского ПСЖ Матвея Сафонова, прокомментировала исход очередного судебного заседания насчет алиментов. Ее слова приводит Sport24.
Казачек рассказала, что согласно решению суда футболист должен платить 1/4 от своей зарплаты. Она подчеркнула, что 70 процентов суммы будет лежать на индивидуальном счете дочери. «Спасибо государству, которое защищает право собственности ребенка!» — подытожила экс-супруга Сафонова.
7 июня стало известно, что Сафонов оказался должен бывшей жене и дочери 60 миллионов рублей. Приставы списали часть долга в пользу Казачек, однако футболист по-прежнему должен более 59 миллионов рублей.
ПСЖ объявил о переходе Сафонова 14 июня. Контракт с российским вратарем рассчитан до 2029 года.