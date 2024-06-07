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15:59, 7 июня 2024Спорт

Переход Сафонова в ПСЖ оказался под угрозой срыва

Сафонову запретили покидать Россию из-за долга, трансфер в ПСЖ под угрозой срыва

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Переход российского вратаря Матвея Сафонова во французский ПСЖ оказался под угрозой срыва. Об этом пишет издание Baza в Telegram-канале.

По информации источника, 6 июня вратарю сборной России запретили выезд из России из-за долга по алиментам. После перерасчета Сафонов оказался должен бывшей жене и дочери 60 миллионов рублей.

Отмечается, что в настоящий момент футболист находится с национальной сборной в Белоруссии, где 7 июня состоится товарищеский матч. В случае возвращения на родину, он больше не сможет покинуть страну до снятия запрета. При этом неизвестно, сможет ли он выехать за границу из Белоруссии.

Ранее главный тренер сборной России Валерий Карпин заявил, что Сафонов прошел медосмотр в ПСЖ. Он добавил, что контракт с российским голкипером будет подписан в ближайшие дни.

25 мая сообщалось, что Сафонов близок к переходу в ПСЖ. Уточнялось, что клубы достигли окончательной договоренности по подписанию пятилетнего контракта.

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