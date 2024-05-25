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19:55, 25 мая 2024Спорт

Появились подробности о трансфере российского вратаря в ПСЖ

«Рейтинг Букмекеров»: футболист Сафонов подпишет с ПСЖ пятилетний контракт

Фото:Pavel Kashaev / Globallookpress.com

Вратарь «Краснодара» и сборной России Матвей Сафонов оказался близок к переходу во французский ПСЖ. Подробности о трансфере приводит «Рейтинг Букмекеров».

По информации источника, клубы достигли окончательной договоренности. В ближайшие дни 25-летний футболист отправится проходить медосмотр, после чего подпишет с французами пятилетний контракт. Сумма сделки составит 20 миллионов евро, она будет выплачена в рассрочку.

Об интересе ПСЖ к Сафонову сообщалось 22 мая. Как стало известно Legalbet, парижский клуб уже связывался с руководством «Краснодара» насчет возможного трансфера.

В текущем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) Сафонов провел 30 матчей, в которых пропустил 27 мячей. Десять встреч голкипер завершил всухую.

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      Анастасия Борисова
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