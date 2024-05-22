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19:16, 22 мая 2024Спорт

Стало известно об интересе ПСЖ к российскому вратарю

Legalbet: ПСЖ заинтересовался вратарем «Краснодара» и сборной России Сафоновым
Матвей Сафонов

Матвей Сафонов. Фото: Андрей Шрамко / Коммерсантъ

Французский клуб «Пари Сен-Жермен» заинтересовался вратарем «Краснодара» и сборной России Матвеем Сафоновым. Об этом сообщает Legalbet.

Как стало известно источнику, парижский клуб уже связывался с руководством «Краснодара» насчет возможного трансфера 25-летнего голкипера. Отмечается, что Сафонов рассматривается в качестве дублера Джанлуиджи Доннаруммы.

В текущем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) Сафонов провел 29 матчей, в которых пропустил 27 мячей. Десять встреч голкипер завершил всухую.

В составе сборной России Сафонов выступает с лета 2021 года. За это время он провел 13 матчей, в том числе сыграл на Евро-2020.

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