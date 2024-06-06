Появились новые детали о переходе Сафонова в ПСЖ

Тренер Валерий Карпин заявил, что футболист Сафонов прошел медосмотр в ПСЖ

Главный тренер сборной России Валерий Карпин раскрыл новые детали о переходе вратаря Матвея Сафонова во французский ПСЖ. Его слова приводит РИА Новости.

Специалист заявил, что на днях общался с футболистом. Он подчеркнул, что голкипер прошел медосмотр. «Контракт, как я понимаю, будет подписан в ближайшие дни», — добавил Карпин.

25 мая сообщалось, что Сафонов оказался близок к переходу в ПСЖ. Уточнялось, что клубы достигли окончательной договоренности.

В прошедшем сезоне Российской премьер-лиги Сафонов провел 30 матчей, в которых пропустил 27 мячей. Десять встреч голкипер завершил всухую.