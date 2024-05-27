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11:19, 27 мая 2024Спорт

Экс-вратарь сборной России оценил шансы Сафонова стать основным голкипером ПСЖ

Филимонов допустил, что Матвей Сафонов может стать основным вратарем ПСЖ
Александр Филимонов

Александр Филимонов. Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Бывший голкипер московского «Спартака» и сборной России по футболу Александр Филимонов оценил шансы вратаря «Краснодара» Матвея Сафонова завоевать место в основном составе парижского ПСЖ. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

Экс-игрок допустил такое развитие событий. «Ничего невозможного нет. Возможны и какие-то форс-мажорные ситуации — травмы, дисквалификации. Если шанс появится, им надо пользоваться», — заявил Филимонов.

Россиянин добавил, что его соотечественник соответствует уровню ПСЖ и рекомендовал ему попробовать силы за рубежом. «В нашем чемпионате он на виду, на лидирующих позициях, вратарь сборной», — заявил Филимонов.

25 мая сообщалось, что Сафонов оказался близок к переходу в ПСЖ. Уточнялось, что клубы достигли окончательной договоренности. В ближайшие дни 25-летний футболист отправится на медосмотр, после чего подпишет с французами пятилетний контракт.

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      Алексей Гусев
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