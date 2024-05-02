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14:19, 2 мая 2024Спорт

Сборная России по футболу проведет товарищеский матч с Белоруссией

Сборная России 7 июня проведет товарищеский матч с Белоруссией в Минске

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Сборная России по футболу проведет товарищеский матч с Белоруссией. Об этом сообщается на сайте Российского футбольного союза (РФС).

Встреча пройдет в Минске 7 июня. Это будет первый в 2024 году выездной матч для российской команды. Отмечается, что игра пойдет в зачет рейтинга Международной федерации футбола (ФИФА), где Россия занимает 35-е место, а Белоруссия — 96-е.

Ранее генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов сообщил, что Таджикистан предложил провести ответный товарищеский матч в России. В ноябре 2022-го команды сыграли в Душанбе, встреча завершилась нулевой ничьей.

Российские футбольные клубы и сборные не принимают участия в международных турнирах по решению ФИФА и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Белорусские команды продолжают выступать на соревнованиях, однако все домашние встречи под эгидой УЕФА перенесены на нейтральные поля.

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