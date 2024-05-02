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11:28, 2 мая 2024Спорт

Таджикистан предложил провести товарищеский матч с Россией

Генсек РФС Митрофанов: Таджикистан предложил провести товарищеский матч в России

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов рассказал о полученных предложениях по проведению товарищеских матчей. Его слова приводит ТАСС.

«Таджикистан выходил на нас с просьбой провести матч в России», — рассказал Митрофанов, добавив, что также рассматриваются другие варианты. В ноябре 2022-го команды сыграли в Душанбе, встреча завершилась нулевой ничьей.

В последнем товарищеском матче 21 марта сборная России на своем поле победила команду Сербии. Игра завершилась с разгромным счетом 4:0.

Российские клубы и сборные с февраля 2022-го не принимают участия в международных соревнованиях по решению Международной федерации футбола и Союза европейских футбольных ассоциаций. Команды не выступают в еврокубках, а сборная России потеряла возможность бороться за выход в финальную часть чемпионатов мира и Европы.

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