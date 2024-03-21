Сборная России по футболу разгромила Сербию в товарищеском матче

Сборная России по футболу разгромила Сербию в товарищеском матче в Москве

Сборная России по футболу разгромила Сербию в товарищеском матче. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в четверг, 21 марта, на «ВТБ Арене» в Москве и завершилась со счетом 4:0 в пользу хозяев. В составе победителей пенальти реализовал Антон Миранчук, голами с игры отметились Максим Осипенко, Алексей Миранчук и Иван Сергеев.

Перед началом встречи прошла акция памяти комментатора Василия Уткина. На табло показали посвященный журналисту ролик. Кроме того, была объявлена минута молчания.

25 марта россияне проведут товарищеский матч с Парагваем. Игра также состоится на столичной «ВТБ Арене».