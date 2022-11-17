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19:59, 17 ноября 2022Спорт

Россия сыграла вничью с Таджикистаном в товарищеском матче

Сборная России по футболу сыграла со счетом 0:0 с Таджикистаном в товарищеском матче

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Сборная России по футболу сыграла вничью с командой Таджикистана в товарищеском матче. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в Душанбе и завершилась со счетом 0:0. Российских футболистов на поле с капитанской повязкой вывел Данил Глебов. Голкипер команды Сергей Песьяков получил травму и отправился на скамейку через шесть минут после того, как занял место в воротах. Его заменил Антон Шунин.

О проведении встречи с Таджикистаном стало известно 28 октября. 20 ноября россияне также сыграют в товарищеском матче со сборной Узбекистана. Матч пройдет в Ташкенте и начнется в 15:00 по московскому времени.

28 февраля Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и Международная федерация футбола (ФИФА) исключили российские сборные и клубы из розыгрышей международных турниров. Команды не выступают в еврокубках, а сборная России лишилась шансов на участие в чемпионате мира 2022 года.

Ксения Курашкина
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