Россия сыграла вничью с Таджикистаном в товарищеском матче

Сборная России по футболу сыграла со счетом 0:0 с Таджикистаном в товарищеском матче

Сборная России по футболу сыграла вничью с командой Таджикистана в товарищеском матче. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в Душанбе и завершилась со счетом 0:0. Российских футболистов на поле с капитанской повязкой вывел Данил Глебов. Голкипер команды Сергей Песьяков получил травму и отправился на скамейку через шесть минут после того, как занял место в воротах. Его заменил Антон Шунин.

О проведении встречи с Таджикистаном стало известно 28 октября. 20 ноября россияне также сыграют в товарищеском матче со сборной Узбекистана. Матч пройдет в Ташкенте и начнется в 15:00 по московскому времени.

28 февраля Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и Международная федерация футбола (ФИФА) исключили российские сборные и клубы из розыгрышей международных турниров. Команды не выступают в еврокубках, а сборная России лишилась шансов на участие в чемпионате мира 2022 года.

