Определился соперник сборной России по футболу в ближайшем матче

Сборная России по футболу в ближайшем товарищеском матче сыграет с Таджикистаном

Определился соперник сборной России по футболу в ближайшем товарищеском матче. Об этом сообщается на сайте Российского футбольного союза (РФС).

Команда Валерия Карпина 17 ноября на выезде встретится с соперниками из Таджикистана. Поединок пройдет в Душанбе и начнется в 18:00 по московскому времени. Прежде соперники ни разу не играли друг с другом.

Ранее сообщалось, что сборная России планирует провести матчи с Ираном и Боснией и Герцеговиной. Однако лидеры боснийцев выступили против проведения игры.

24 сентября сборная России в товарищеском матче обыграла команду Киргизии со счетом 2:1. Голами отметились Даниил Уткин и Александр Соболев, реализовавший пенальти.

28 февраля Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и Международная федерация футбола (ФИФА) исключили российские сборные и клубы из розыгрышей международных турниров. Команды не выступают в еврокубках, а сборная России лишилась шансов на участие в чемпионате мира 2022 года.