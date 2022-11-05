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12:55, 5 ноября 2022Спорт

Определился соперник сборной России по футболу в следующем товарищеском матче

Сборная России по футболу сыграет на выезде с Узбекистаном 20 ноября

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Определился соперник сборной России по футболу в следующем товарищеском матче. Об этом сообщается на сайте Российского футбольного союза (РФС).

Команда Валерия Карпина выйдет на поле против сборной Узбекистана. Поединок пройдет 20 ноября в Ташкенте и начнется в 18:00 по московскому времени. Соперники не играли друг с другом ранее.

31 октября стало известно, что товарищеский матч России и Боснии и Герцеговины перенесли на неопределенный срок. Лидеры балканской команды выступили против этой встречи. Игра должна была состояться 17 ноября в Санкт-Петербурге.

28 октября появилась информация, что российские футболисты сыграют с соперниками из Таджикистана. Матч пройдет 17 ноября в Душанбе.

28 февраля Союз европейских футбольных ассоциаций и Международная федерация футбола исключили российские сборные и клубы из розыгрышей международных турниров. Таким образом, Россия не сможет принять участие в чемпионате мира 2022 года.

Ксения Курашкина
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