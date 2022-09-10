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Спорт

Капитан сборной Боснии и Герцеговины выступил против матча с Россией

Капитан сборной Боснии и Герцеговины Эдин Джеко выступил против матча с Россией

Фото: Stevo Vasiljevic / Reuters

Капитан сборной Боснии и Герцеговины по футболу Эдин Джеко выступил против проведения товарищеского матча с Россией. Об этом сообщает Klix.

«Футбольный союз знает мое мнение. К сожалению, не я принимаю решение о том, с кем будет играть Босния и Герцеговина, но у меня есть своя четкая позиция. Она не включает в себя участие в этой игре», — заявил Джеко.

Ранее 10 сентября с призывом к Боснии и Герцеговине отказаться от матча с Россией выступил форвард сборной Украины Артем Кравец. Игра должна пройти 19 ноября в Санкт-Петербурге.

28 февраля Международная федерация футбола (ФИФА) исключила российские сборные из международных турниров. Таким образом, национальная команда лишилась шансов на участие в чемпионате мира 2022 года в Катаре.

Алексей Гусев
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