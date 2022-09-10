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Спорт

Украинский футболист призвал боснийских игроков отказаться от матча с Россией

Украинский футболист Артем Кравец призвал боснийских игроков отказаться от матча с Россией

Фото: David Yeazell-USA TODAY Sports / Reuters

Нападающий сборной Украины Артем Кравец в своем Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России) призвал игроков национальной команды Боснии и Герцеговины отказаться от товарищеской встречи с Россией.

Футболист обратился к Ибрагиму Шехичу и Амиру Хаджиахметовичу, с которыми вместе выступал за турецкий «Коньяспор». «Я знаю вас как очень хороших и честных ребят, вы не можете поехать играть туда», — написал Кравец.

Сборная России по футболу проведет товарищеский матч с командой Боснии и Герцеговины 19 ноября в Санкт-Петербурге. До этого команда Валерия Карпина встретится с Киргизией и Ираном.

28 февраля Международная федерация футбола (ФИФА) исключила российские сборные из международных турниров. Таким образом, национальная команда лишилась шансов на участие в чемпионате мира 2022 года в Катаре.

Алексей Гусев
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