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14:38, 31 октября 2022Спорт

Матч сборной России против Боснии и Герцеговины отменили

Товарищеский матч сборной России по футболу против Боснии и Герцеговины отменили

Фото: Nathan Rogers / Unsplash

Товарищеский матч сборной России по футболу против Боснии и Герцеговины, который должен был состояться 19 ноября в Санкт-Петербурге, отменен. Об этом сообщается на сайте Футбольного союза балканской страны.

Решение принято на заседании исполкома организации, о причинах не сообщается. Уточняется, что игра перенесена на неопределенный срок.

28 октября стало известно, что Россия 17 ноября на выезде сыграет с Таджикистаном. Товарищеская игра пройдет в Душанбе.

Ранее лидеры сборной Боснии и Герцеговины Эдин Джеко и Миралем Пьянич выступили против проведения товарищеского матча с Россией. Последний заявил, что не будет участвовать в этой встрече.

28 февраля Союз европейских футбольных ассоциаций и Международная федерация футбола исключили российские сборные и клубы из розыгрышей международных турниров. Таким образом, сборная России не сможет принять участие в чемпионате мира 2022 года.

Алексей Гусев
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