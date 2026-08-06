Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
03:11, 6 августа 2026 (обновлено: 03:13, 6 августа 2026)Мир

В Германии удивились одному решению Зеленского

BZ: Отставка Стефанишиной показала противоречия в отношениях Зеленского с дипломатами
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Kylie Cooper / Reuters

Отставка экс-посла Украины в США Ольги Стефанишиной оказалась неожиданной и вскрыла глубинные противоречия между украинскими дипломатами и президентом Владимиром Зеленским. Как отмечает немецкая газета Berliner Zeitung, показательным стал сам ход событий.

Всего за несколько дней до увольнения, 30 июля, Стефанишина на пресс-конференции в Вашингтоне публично опровергала слухи о своей отставке, заявляя, что Зеленский хочет, чтобы она осталась на своем посту.

По мнению издания, это решение может быть частью масштабной кадровой реорганизации украинской дипломатии, которая началась в середине июля — 14 числа Верховная Рада утвердила отставку премьер-министра Юлии Свириденко. Стефанишина покинула пост на фоне усиливающегося внутреннего давления и кадровых перестановок, что создаёт впечатление о системной перестройке власти.

Ранее украинское издание «Страна.ua» подчеркнуло, что увольнение посла может быть связано с тем, что ей заинтересовалось Национальное антикоррупционное бюро Украины.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    «Ресурс исчерпан». Залужный оценил прогресс Украины на поле боя и признал преимущество России
    Медсестра отчитала 89-летнюю пациентку и стала жертвой насмешек с ее стороны
    Папарацци сняли 52-летнюю Викторию Бекхэм в бикини на яхте
    В Грузии возбудили дело из-за лжи о российских туристах
    США захотели ускоренно принять санкции против России
    Вэнс назвал приоритет США по завершению конфликта с Ираном
    Трамп потребовал от Пентагона объяснений по одному вопросу
    Власти США раскрыли число выдворенных украинцев
    Названы особенно привлекательные для комаров люди
    Россиянка описала образ соотечественников за границей словами «люди с каменными лицами»
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok