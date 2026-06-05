Помощник Путина высказался о визите Уиткоффа в Россию

Ушаков: Россия ожидает визит Уиткоффа и Кушнера в перспективе

Россия ожидает визит спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа и зятя американского лидера Джареда Кушнера. Об этом рассказал помощник президента РФ Юрий Ушаков на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), передает ТАСС.

«В перспективе мы ожидаем Уиткоффа и Кушнера», — заметил он.

При этом конкретных дат визита американских представителей Юрий Ушаков называть не стал. «Дат нет», — признался он.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков также ответил на вопрос о визите Уиткоффа и Кушнера в Россию. По его словам, в ближайшее время он не состоится.

При этом 3 июня телефонный разговор с Уиткоффом и Кушнером провел спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. Он рассказал, что в ходе беседы обсуждались, в частности, совместные экономические инициативы.