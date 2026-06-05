Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
20:17, 5 июня 2026Мир

Помощник Путина высказался о визите Уиткоффа в Россию

Ушаков: Россия ожидает визит Уиткоффа и Кушнера в перспективе
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
ЦиклПМЭФ-2026. День третий

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

Россия ожидает визит спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа и зятя американского лидера Джареда Кушнера. Об этом рассказал помощник президента РФ Юрий Ушаков на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), передает ТАСС.

«В перспективе мы ожидаем Уиткоффа и Кушнера», — заметил он.

При этом конкретных дат визита американских представителей Юрий Ушаков называть не стал. «Дат нет», — признался он.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков также ответил на вопрос о визите Уиткоффа и Кушнера в Россию. По его словам, в ближайшее время он не состоится.

При этом 3 июня телефонный разговор с Уиткоффом и Кушнером провел спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. Он рассказал, что в ходе беседы обсуждались, в частности, совместные экономические инициативы.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    ПМЭФ-2026. День третий. Что происходит на главном экономическом форуме страны?

    В Госдуме указали на важную деталь в выступлении Путина на ПМЭФ

    Путин заявил об огромной ошибке США

    Путин ответил на обвинения в поставках Ирану вооружения

    Еще материалы цикла
    Последние новости

    «Письмо с элементами хамства». Путин прокомментировал послание Зеленского и дал ответ по поводу встречи с ним

    Обнаружен простой способ улучшить когнитивные способности у пожилых

    «Аленький цветочек» неожиданно нашли в России

    Российскому ресторатору смягчили наказание за обналичивание 12 миллиардов рублей

    Певица Оливия Родриго в кружевном платье снялась для обложки журнала

    В Госдуме указали на важную деталь в выступлении Путина на ПМЭФ

    Два самолета опасно сблизились незадолго до посадки в аэропорту США

    Раскрыт идеальный ритуал отхода ко сну

    Детектив заявил о загадочной смерти сотрудницы знаменитой ядерной лаборатории

    Лукашенко порассуждал про «вражьи морды» и «мясной фарш»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента бизнеса деактивирована
    Добро пожаловать в реальный мир
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok