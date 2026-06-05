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15:35, 5 июня 2026Мир

Песков ответил на вопрос о визите Уиткоффа и Кушнера в Россию

Песков: Визит Уиткоффа и Кушнера в Россию в ближайшее время не ожидается
Александр Хомутов (редактор отдела Мир)

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Визит спецпосланника президента США Дональда Трампа Стивена Уиткоффа и зятя американского лидера Джареда Кушнера в Россию в ближайшее время не ожидается. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Нет, не ожидается», — сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос журналистов.

Ранее глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что в диалоге с США по украинскому урегулированию наблюдается замкнутый круг. При этом он подчеркнул, что в Москве ценят добрые чувства Уиткоффа и Кушнера к России.

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