Песков ответил на вопрос о визите Уиткоффа и Кушнера в Россию

Песков: Визит Уиткоффа и Кушнера в Россию в ближайшее время не ожидается

Визит спецпосланника президента США Дональда Трампа Стивена Уиткоффа и зятя американского лидера Джареда Кушнера в Россию в ближайшее время не ожидается. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Нет, не ожидается», — сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос журналистов.

Ранее глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что в диалоге с США по украинскому урегулированию наблюдается замкнутый круг. При этом он подчеркнул, что в Москве ценят добрые чувства Уиткоффа и Кушнера к России.