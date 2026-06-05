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20:25, 5 июня 2026Из жизни

Детектив заявил о загадочной смерти сотрудницы знаменитой ядерной лаборатории

В США детектив заявил, что пропавшую в 2025 году сотрудницу ядерной лаборатории убили
Никита Савин
Никита Савин

Фото: Ground Picture / Shutterstock / Fotodom  

В США частный детектив, нанятый родными сотрудницы Лос-Аламосской национальной лаборатории Мелиссы Касиас, раскрыл подробности ее смерти. Об этом пишет New York Post.

Семья Касиас наняла бывшего полицейского Томаса Макнэлли вскоре после ее загадочного исчезновения в июне 2025 года. 28 мая останки сотрудницы знаменитой ядерной лаборатории случайно нашел турист в лесу. По словам Макнэлли, скелет женщины был найден в сидячем положении, прислоненный к стволу дерева. На черепной коробке имелся след пулевого ранения. Пистолет лежал рядом с останками.

Детектив убежден, что Касиас стала жертвой преступления. Макнэлли заявил, что женщина, скорее всего, пыталась убежать от кого-то. При этом муж американки утверждал, что у нее был любовник. Макнэлли также намекнул, что семья Касиас собирается подать гражданский иск против полиции штата Нью-Мексико за некачественное расследование.

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54-летнюю Касиас в последний раз видели 26 июня 2025-го. Утром она отвезла на работу мужа и вернулась домой, сославшись на то, что забыла пропуск. Дома женщина сбросила рабочий и личный мобильные телефоны до заводских настроек, а потом завезла дочери обед на работу и сказала, что поработает удаленно. Около половины третьего дня Касиас видели идущей в одиночестве по шоссе. После этого она исчезла.

Женщина входила в список лиц, связанных с разработками космических и ядерных технологий, таинственные исчезновения и смерти которых расследует ФБР по указанию Белого дома.

Ранее сообщалось, что убийца американского астрофизика Карла Гриллмайра отказался признать вину. Смерть ученого также расследует ФБР.

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