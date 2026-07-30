В России назвали цели мощного удара по Киеву и другим областям Украины

Депутат Колесник назвал мощный ракетный удар по Киеву цветочками

Сегодняшний массированный удар по Украине — результат очень четкой и спланированной операции, направленной на разрыв логистических цепочек и уничтожение производства вооружения, сообщил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник. Цель атаки он назвал в беседе с «Лентой.ру».

Ранее в Минобороны сообщили о нанесении массированного удара по Киеву, Львову и еще пяти областям Украины. Известно о поражении сухогруза в порту Южный и двух сухогрузов восточнее и южнее Одессы, доставлявших вооружение и военное имущество.

«Все это происходит одновременно с уничтожением Вооруженных сил Украины, то есть обескровливаются ВСУ. Во-первых, все-таки морскую логистическую цепочку практически сводят к нулю наши вооруженные силы, чтобы было сложно организовать доставку вооружения с Запада на территорию Украины для снаряжения ВСУ. Во-вторых, нанесли удары вглубь Украины по местам производства вооружения, например, был уничтожен сегодня завод на Западной Украине по производству ракет "Фламинго". Я думаю, что это начало, цветочки, а ягодки впереди будут», — поделился депутат.

Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя мощный ночной удар Вооруженных сил России, заявил, что «защита от российской ракетной угрозы является важнейшей задачей», и призвал партнеров в этом помочь. По его словам, справляться с ней должна не одна страна.