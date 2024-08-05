Над российским регионом сбили три украинских беспилотника

Смирнов: над Курской областью сбили три украинских беспилотника

Над Курской областью сбили три украинских беспилотника, сообщил в Telegram-канале исполняющий обязанности главы региона Алексей Смирнов.

В своем посте губернатор также поблагодарил бойцов ПВО за их работу.

Вечером 5 августа Смирнов рассказал, что мирный житель пострадал при сбросе взрывного устройства с украинского дрона на жилой дом в Курской области. Это произошло в поселке Коренево Кореневского района.

Также вечером понедельника сообщалось об атаке украинских беспилотников на Белгородскую область.