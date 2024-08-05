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03:23, 6 августа 2024Россия

Над российским регионом сбили три украинских беспилотника

Смирнов: над Курской областью сбили три украинских беспилотника

Фото: MOD Russia/via Globallookpress.com

Над Курской областью сбили три украинских беспилотника, сообщил в Telegram-канале исполняющий обязанности главы региона Алексей Смирнов.

В своем посте губернатор также поблагодарил бойцов ПВО за их работу.

Вечером 5 августа Смирнов рассказал, что мирный житель пострадал при сбросе взрывного устройства с украинского дрона на жилой дом в Курской области. Это произошло в поселке Коренево Кореневского района.

Также вечером понедельника сообщалось об атаке украинских беспилотников на Белгородскую область.

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      Марина Совина
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