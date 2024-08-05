Украинские беспилотники атаковали сразу три населенных пункта в России

Гладков: украинские БПЛА атаковали три населенных пункта в Белгородской области

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковали сразу три населенных пункта в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор российского региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

В селе Пороз Грайворонского городского округа с беспилотников скинули три взрывных устройства. В одном из частных домовладений зафиксировали разрушение крыши придомовой пристройки, теплицы, автомобиля и пробитие двери.

В селе Мокрая Орловка украинский дрон атаковал нежилой частный дом. При третьей атаке ВСУ повреждения получил моторный отсек и кабина трактора, который стоял на территории крестьянско-фермерского хозяйства, добавил Гладков.

В этот же день мирный житель региона пострадал при атаке беспилотника ВСУ на три движущихся автомобиля. У пострадавшего диагностировали баротравму, всю необходимую медицинскую помощь оказали на месте, рассказал тогда губернатор.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.