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16:03, 5 августа 2024Россия

Мирный россиянин пострадал при атаке ВСУ на три движущихся автомобиля

В Белгородской области при атаке на движущиеся автомобили пострадал водитель

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

При атаке на три движущихся автомобиля в Белгородской области пострадал мирный житель. Об этом сообщил губернатор российского региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«В Белгородском районе в селе Репное два БПЛА совершили атаку на движущиеся по дороге два легковых и один грузовой автомобили. Пострадал водитель одного из транспортных средств», — написал он.

У пострадавшего диагностировали баротравму, всю необходимую медицинскую помощь оказали на месте, от госпитализации мужчина отказался. У грузовика повреждения получили кузов и кабина, осколки также посекли легковые автомобили.

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Еще семь легковых транспортных средств оказались повреждены после отражения системами противовоздушной обороны атак со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) в поселке Майский, добавил Гладков.

В этот же день при обстреле Шебекино со стороны Украины пострадала мирная жительница. У нее зафиксировали множественные осколочные ранения ноги, на данный момент ее госпитализировали в белгородскую больницу.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.

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      Никита Абрамов
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