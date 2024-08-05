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11:27, 5 августа 2024Россия

Россиянка пострадала в попавшем под обстрел со стороны Украины городе

Белгородский губернатор Гладков сообщил о пострадавшей при обстреле Шебекино ВСУ

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

В Белгородской области под обстрел со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) попал город Шебекино. Об этом сообщил губернатор российского приграничного региона Вячеслав Гладков в Telegram.

По его словам, пострадала женщина, у которой зафиксировали множественные осколочные ранения ноги. Сейчас ее госпитализируют в больницу №2 Белгорода. «На текущий момент в четырех многоквартирных домах повреждены остекление и фасады, также осколками посечены два автомобиля», — написал Гладков.

В данный момент администрация города проводит подомовой обход. Информация о последствиях обстрела уточняется, заключил губернатор.

Ранее Гладков сообщил, что в воскресенье, 4 августа, ВСУ 11 раз обстреляли Белгородскую область. Ранения получили пять человек. Одну женщину спасти не удалось.

Кроме того, в ночь на 5 августа губернатор рассказал, что в Шебекино в результате обстрела со стороны Украины баротравму получила женщина. Также, по его данным, в трех многоквартирных домах было повреждено остекление и загорелись четыре автомобиля.

ЖЗЛ
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      Константин Лысяков
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