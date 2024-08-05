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08:03, 5 августа 2024Россия

Губернатор сообщил о пяти раненых при обстрелах региона России со стороны ВСУ

Губернатор Гладков: при обстрелах Белгородской области ранены пять человек
Вячеслав Гладков

Вячеслав Гладков. Фото: Таисия Лисковец / РИА Новости

При обстрелах Вооруженных сил Украины (ВСУ) Белгородской области в воскресенье, 4 августа, ранения получили пять человек. Об этом сообщил губернатор российского региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

По его данным, за минувшие сутки регион попал под удар со стороны Украины 11 раз. Одна женщина стала жертвой атаки беспилотного летательного аппарата, сообщил губернатор.

«Хотел сказать слова соболезнования всем родным и близким (...). Понимаем в этой обстановке, что отправка детей из приграничных муниципалитетов в детские оздоровительные лагеря для нас является очень важной задачей», — сказал Гладков.

По его словам, в ближайшую неделю две с половиной тысячи детей из приграничных территорий Белгородской области будут отправлены в лагеря.

В ночь на понедельник, 5 августа, женщина пострадала при обстреле Шебекино. Она получила баротравму, ее госпитализировали в городскую больницу Белгорода. Из-за атаки ВСУ в трех многоквартирных домах оказалось повреждено остекление, от прилета снаряда загорелись четыре автомобиля.

ЖЗЛ
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      Анастасия Шейкина
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