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02:47, 5 августа 2024Россия

В Шебекино при обстреле ВСУ пострадала женщина

Губернатор Гладков: в Шебекино при обстреле ВСУ пострадала женщина
СюжетАтаки ВСУ на Белгородскую область

Фото: Nikolay Gyngazov / Globallookpress.com

В городе Шебекино Белгородской области при обстреле со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) пострадала местная жительница, об этом в Telegram-канале сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

Губернатор уточнил, что женщина получила баротравму, ее госпитализировали в городскую больницу Белгорода. Информация о других пострадавших уточняется.

В трех многоквартирных домах было повреждено остекление, от прилета снаряда загорелись четыре автомобиля, также в одном из домов повреждена газовая труба. На месте находятся оперативные и аварийные службы.

Вечером 4 августа ВСУ атаковали три населенных пункта в Белгородской области, в том числе Шебекино. В результате атаки оказался поврежден социальный объект, также осколками был посечен находившийся рядом автобус.

До этого при атаке на город пострадали два местных жителя. Один пострадавший проходит лечение в больнице, второго отправили на амбулаторное лечение.

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