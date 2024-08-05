Губернатор Гладков: в Шебекино при обстреле ВСУ пострадала женщина

В городе Шебекино Белгородской области при обстреле со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) пострадала местная жительница, об этом в Telegram-канале сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

Губернатор уточнил, что женщина получила баротравму, ее госпитализировали в городскую больницу Белгорода. Информация о других пострадавших уточняется.

В трех многоквартирных домах было повреждено остекление, от прилета снаряда загорелись четыре автомобиля, также в одном из домов повреждена газовая труба. На месте находятся оперативные и аварийные службы.

Вечером 4 августа ВСУ атаковали три населенных пункта в Белгородской области, в том числе Шебекино. В результате атаки оказался поврежден социальный объект, также осколками был посечен находившийся рядом автобус.

До этого при атаке на город пострадали два местных жителя. Один пострадавший проходит лечение в больнице, второго отправили на амбулаторное лечение.