Два человека пострадали при атаке ВСУ на российский регион

Гладков: два мирных жителя были ранены при атаке ВСУ на Белгородскую область

Два человека пострадали при атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ) на город Шебекино в Белгородской области. Об этом сообщил в Telegram губернатор российского региона Вячеслав Гладков.

«За последний час Шебекино дважды подвергся обстрелу ВСУ. Ранены два мирных жителя», — написал Гладков.

По словам губернатора, один человек с непроникающим ранением грудной клетки самостоятельно обратился в больницу. После оказания медпомощи его отпустили на амбулаторное лечение домой. Второго пострадавшего с закрытой черепно-мозговой травмой и баротравмой доставили в больницу.

Гладков отметил, что прилеты были зафиксированы на территории социального объекта и жилого сектора. В двух многоквартирных домах и социальном объекте повреждены остекление и фасады. Также один автомобиль посечен осколками.

Ранее стало известно о смерти женщины в результате атаки дрона ВСУ на многоквартирный дом в Шебекино. Гладков выразил соболезнования ее родственникам.