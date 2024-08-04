Женщина погибла при атаке дрона ВСУ на многоквартирный дом в Белгородской области

Гладков: женщина погибла при атаке дрона ВСУ на дом в белгородском Шебекино

Женщина погибла при атаке дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ) на многоквартирный дом в городе Шебекино Белгородской области. Об этом сообщил губернатор российского приграничного региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

Он принес соболезнования близким россиянки. Гладков разъяснил, что в результате атак трех дронов в Шебекино оказались повреждены остекление и внутренняя отделка в квартирах двух домов. Еще два беспилотника нанесли удары по двум частным домам, вследствие чего загорелись кровли, отметил губернатор Белгородской области.

«Возгорание в домах ликвидировано. В домовладениях повреждены крыши, выбиты окна, посечены фасады и заборы», — написал он.

Также, по информации Гладкова, в Белгородском районе в селе Салтыково FPV-дроном атакован автобус сельскохозяйственного предприятия. Водитель и пассажиры травм не получили, транспортное средство было повреждено.