Три человека пострадали при ударах ВСУ по российскому региону

В Белгородской области три человека пострадали от ударов со стороны Украины

Мирные жители Белгородской области пострадали при атаках со стороны Украины. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в Telegram.

Два человека были ранены при обстреле города Шебекино. Мужчину и женщину, получивших осколочные ранения, доставили в больницу.

Еще одна жительница региона пострадала при ударе по селу Березовка. Она получила контузию и находится на пути в одну из больниц областного центра.

Утром 3 августа еще один житель Белгородской области пострадал от атаки пары украинских беспилотников. Он получил осколочные ранения правой кисти.