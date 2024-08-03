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20:47, 3 августа 2024Россия

Три человека пострадали при ударах ВСУ по российскому региону

В Белгородской области три человека пострадали от ударов со стороны Украины

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Мирные жители Белгородской области пострадали при атаках со стороны Украины. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в Telegram.

Два человека были ранены при обстреле города Шебекино. Мужчину и женщину, получивших осколочные ранения, доставили в больницу.

Еще одна жительница региона пострадала при ударе по селу Березовка. Она получила контузию и находится на пути в одну из больниц областного центра.

Утром 3 августа еще один житель Белгородской области пострадал от атаки пары украинских беспилотников. Он получил осколочные ранения правой кисти.

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      Алан Босиков
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