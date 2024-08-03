Мужчина пострадал при атаке дрона ВСУ в российском регионе

Гладков: водитель автомобиля пострадал при атаке дрона в Белгородской области

При атаке дрона-камикадзе Вооруженных сил Украины (ВСУ) в селе Салтыково Белгородской области пострадал водитель автомобиля. Об этом у себя Telegram-канале написал глава российского региона Вячеслав Гладков.

По словам губернатора, мужчина получил осколочные ранения правой кисти. Бригада скорой помощи оказала ему медицинскую помощь на месте.

«В поселке Политотдельский два дрона атаковали парковку инфраструктурного объекта, — добавил Гладков. — По предварительной информации, пострадавших нет».

Ранее стало известно, что специалисты российского Центра комплексных беспилотных решений разработали FPV-дрон «Судного дня». Директор организации Дмитрий Кузякин рассказал, что данный летательный аппарат был создан в рамках проекта «Хруст».