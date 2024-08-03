Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
10:14, 3 августа 2024Россия

Мужчина пострадал при атаке дрона ВСУ в российском регионе

Гладков: водитель автомобиля пострадал при атаке дрона в Белгородской области

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

При атаке дрона-камикадзе Вооруженных сил Украины (ВСУ) в селе Салтыково Белгородской области пострадал водитель автомобиля. Об этом у себя Telegram-канале написал глава российского региона Вячеслав Гладков.

По словам губернатора, мужчина получил осколочные ранения правой кисти. Бригада скорой помощи оказала ему медицинскую помощь на месте.

«В поселке Политотдельский два дрона атаковали парковку инфраструктурного объекта, — добавил Гладков. — По предварительной информации, пострадавших нет».

Ранее стало известно, что специалисты российского Центра комплексных беспилотных решений разработали FPV-дрон «Судного дня». Директор организации Дмитрий Кузякин рассказал, что данный летательный аппарат был создан в рамках проекта «Хруст».

Что думаешь? Оцени!
      Фариза Бацазова
      Обсудить
      Последние новости

      Генпрокуратура потребовала арестовать имущество замглавы МЧС Симоненко. У него нашли 50 объектов недвижимости и 20 машин

      Взрывы прогремели в Харькове

      Раскрыта реакция Украины на успехи Российской армии

      Мужчина пострадал при атаке дрона ВСУ в российском регионе

      На Западе рассказали о стремительном продвижении Российской армии на ключевом направлении

      В Нижнем Тагиле завершилась поисково-спасательная операция после обрушения дома

      МИД Германии высказался об обмене заключенными тремя словами

      Очевидец рассказал о бегущих из страны украинских дальнобойщиках

      На Олимпиаде побили еще один 16-летний рекорд Фелпса

      Стал известен срок завершения демонтажа разрушенной части дома в Нижнем Тагиле

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше