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03:47, 3 августа 2024Наука и техника

В России разработали дрон «Судного дня»

ЦКБР разработал FPV-дрон «Судного дня» на случай ядерного удара

Фото: Kevin Chow / Unsplash

Специалисты российского Центра комплексных беспилотных решений (ЦКБР) разработали FPV-дрон «Судного дня». Об этом директор Центра Дмитрий Кузякин рассказал ТАСС.

По его словам, данный дрон был создан в рамках проекта «Хруст». Задачами устройства будут контроль радиационного фона и обеспечение безопасности работы личного состава. Специалист также выразил надежду, что применять этот дрон не придется.

«Уверен, что здравый смысл возобладает, мир не допустит применения ядерного оружия и наш дрон "Судного дня" никогда не понадобится», — сказал Кузякин. Он добавил, что отсутствие подготовки даже к самым худшим и невероятным сценариям было бы преступлением.

Ранее сообщалось, что для летчиков армейской авиации разработают методику борьбы с атакующими вертолеты дронами-камикадзе. Она должна будет защитить вертолеты во время боевых вылетов.

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      Артём Верейкин
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