В России разработают методику защиты вертолетов от беспилотников

«Известия»: в России разработают методику защиты вертолетов от дронов-камикадзе

Для летчиков армейской авиации разработают методику борьбы с атакующими вертолеты дронами-камикадзе. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на источники в Минобороны России.

Новые методики должны защитить вертолеты во время боевых вылетов. Летчики будут уходить от атак беспилотников, используя превосходство в скорости и маневры. Отмечается, что новые приемы разрабатывают на основе опыта спецоперации.

Заслуженный летчик-испытатель Герой России Игорь Маликов отметил, что небольшой дрон сложно заметить. Кроме того, его практически не видит радар вертолета. «А если визуально наблюдаешь дрон, надо сразу сворачивать в сторону. Опасность БПЛА в том, что он может попасть в винт. В случае разбалансировки винта нужно срочно садиться, а если ты над территорией противника? Методику борьбы с дронами для вертолетов надо разрабатывать обязательно. И машины надо обеспечивать соответствующими системами радиоэлектронной борьбы», — сказал он.

Российские вертолеты оснащают бортовым комплексом обороны (БКО) Л-370 «Витебск», который защищает машину от боеприпасов с инфракрасными и радиолокационными головками самонаведения. Военный эксперт Алексей Леонков допустил, что «Витебск» можно адаптировать к борьбе с дронами.

В июне стало известно, что российские вертолеты уничтожают украинские безэкипажные катера при помощи спаренных пушек ГШ-23. Двуствольное орудие использует снаряды калибра 23 на 115 миллиметров.