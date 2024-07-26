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19:09, 26 июля 2024Наука и техника

В России разработают методику защиты вертолетов от беспилотников

«Известия»: в России разработают методику защиты вертолетов от дронов-камикадзе

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Для летчиков армейской авиации разработают методику борьбы с атакующими вертолеты дронами-камикадзе. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на источники в Минобороны России.

Новые методики должны защитить вертолеты во время боевых вылетов. Летчики будут уходить от атак беспилотников, используя превосходство в скорости и маневры. Отмечается, что новые приемы разрабатывают на основе опыта спецоперации.

Заслуженный летчик-испытатель Герой России Игорь Маликов отметил, что небольшой дрон сложно заметить. Кроме того, его практически не видит радар вертолета. «А если визуально наблюдаешь дрон, надо сразу сворачивать в сторону. Опасность БПЛА в том, что он может попасть в винт. В случае разбалансировки винта нужно срочно садиться, а если ты над территорией противника? Методику борьбы с дронами для вертолетов надо разрабатывать обязательно. И машины надо обеспечивать соответствующими системами радиоэлектронной борьбы», — сказал он.

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В июне стало известно, что российские вертолеты уничтожают украинские безэкипажные катера при помощи спаренных пушек ГШ-23. Двуствольное орудие использует снаряды калибра 23 на 115 миллиметров.

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      Даниил Иринин
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