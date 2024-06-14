Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
11:05, 14 июня 2024Наука и техника

В России рассказали о ликвидаторе морских дронов

Российский вертолет уничтожил украинский морской дрон пушкой ГШ-23

Фото: Виталий Кузьмин / Wikimedia

Российские вертолеты уничтожают украинские безэкипажные катера (БЭК) при помощи спаренных пушек ГШ-23. Ролик, демонстрирующий применение ликвидатора морских дронов, опубликовал Telegram-канал «Война История Оружие».

На записи, сделанной с вертолета, виден БЭК, который поражают пушкой ГШ-23. «Данное орудие отлично подходит для уничтожения морских беспилотников врага, ведь, имея скорострельность в четыре тысячи выстрелов в минуту, кучность огня просто ошеломляет — ни один катер не выдержит такой шквал снарядов», — рассказали в сообщении.

Базовую версию ГШ-23 приняли на вооружение в 1965 году. Двуствольная автоматическая пушка использует снаряды калибра 23 на 115 миллиметров. Этим изделием вооружают различные вертолеты, включая Ка-29 и Ми-24.

Материалы по теме:
«Ланцет», «Мальва» и бомбы с крыльями. Какое оружие использовала Россия в 2023 году и как оно повлияло на ход СВО?
«Ланцет», «Мальва» и бомбы с крыльями.Какое оружие использовала Россия в 2023 году и как оно повлияло на ход СВО?
22 декабря 2023
Закаленные в боях. Как в России создают лучшие в мире вертолеты
Закаленные в боях.Как в России создают лучшие в мире вертолеты
26 сентября 2023

В феврале источники «Известий» сообщили, что экипажи вертолетов морской авиации будут учиться борьбе с надводными дронами. Для поражения БЭК предложили использовать связку из пары вертолетов Ка-27 и Ка-29.

Что думаешь? Оцени!
      Даниил Иринин
      Обсудить
      Последние новости

      ВКС России нанесли удары по ключевым аэродромам Украины

      Российские блогеры назвали самые волнующие в 2024 году темы

      Мошенник обманул 45 россиян под видом инвестирования в криптовалюту и попался

      Предполагаемый момент уничтожения беспилотника в Ростове-на-Дону попал на видео

      Жители российского города сообщили о взрывах

      Назван срок блокировки российских активов в Европе

      Россиянка похитила у собственной фирмы 40 миллионов рублей и спровоцировала ее банкротство

      Загранпаспорт подорожает для россиян

      Стало известно о проблемах Сафонова с получением французской визы

      В России рассказали о ликвидаторе морских дронов

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента бизнеса деактивирована.
      Добро пожаловать в мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше