В России рассказали о ликвидаторе морских дронов

Российский вертолет уничтожил украинский морской дрон пушкой ГШ-23

Российские вертолеты уничтожают украинские безэкипажные катера (БЭК) при помощи спаренных пушек ГШ-23. Ролик, демонстрирующий применение ликвидатора морских дронов, опубликовал Telegram-канал «Война История Оружие».

На записи, сделанной с вертолета, виден БЭК, который поражают пушкой ГШ-23. «Данное орудие отлично подходит для уничтожения морских беспилотников врага, ведь, имея скорострельность в четыре тысячи выстрелов в минуту, кучность огня просто ошеломляет — ни один катер не выдержит такой шквал снарядов», — рассказали в сообщении.

Базовую версию ГШ-23 приняли на вооружение в 1965 году. Двуствольная автоматическая пушка использует снаряды калибра 23 на 115 миллиметров. Этим изделием вооружают различные вертолеты, включая Ка-29 и Ми-24.

В феврале источники «Известий» сообщили, что экипажи вертолетов морской авиации будут учиться борьбе с надводными дронами. Для поражения БЭК предложили использовать связку из пары вертолетов Ка-27 и Ка-29.